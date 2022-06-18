Москвичам рассказали о главных мировых событиях

В Шанхае прогремел мощный взрыв. ЧП случилось на территории химического завода, где производят этиленгликоль. Сейчас спасатели пытаются потушить пожар. Очевидцы сравнивают увиденное с адским пламенем: огромный факел над заводом видно издалека. О пострадавших и жертвах информации пока нет.

Очередная вспышка оспы обезьян зафиксирована в Италии. Там выявили более 70 случаев. Власти уверяют, что поводов для паники пока нет. Кроме того, чаще всего болезнь протекает в легкой форме. Оценить опасность оспы обезьян для всего мира в ближайшее время планируют в ВОЗ. Организация созывает чрезвычайный комитет на следующей неделе.

Российский самолет-амфибия прибыл в Алжир. Он будет задействован в тушении природных пожаров на территории страны. В прошлом году стихия нанесла серьезный ущерб лесам Алжира. После этого власти решили нарастить силы и договорились с Россией о предоставлении спецбортов.

Украина с первого июля вводит для россиян визовый режим. Президент страны Владимир Зеленский объяснил это решение угрозой национальной безопасности со стороны РФ. Ранее для поездки на Украину на срок до трех месяцев виза не требовалась. В Госдуме заявили, что Москве отвечать симметрично на действия Киева незачем.

США закупает российскую нефть через третьи страны. Об этом сообщает National Post. По информации издания, черное золото попадает в Америку и Европу через нефте-перерабатывающие заводы в Индии. При этом импорт в нескольких странах не только не сократился, а вырос. Среди них Франция, Китай, Арабские Эмираты и сама Индия.

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