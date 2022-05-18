Пожар в павильоне выставочного центра Алма-Аты ликвидирован

Пожар в выставочном центре в Алма-Ате потушен. Пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба городского департамента по чрезвычайным ситуациям.

Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Известно, что в загоревшемся павильоне располагался фитнес-центр. В момент ЧП здание находилось на реконструкции, людей внутри не было. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.