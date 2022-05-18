На Шри-Ланке продолжаются беспорядки из-за экономического кризиса

На Шри-Ланке уже несколько недель продолжаются антиправительственные демонстрации, которые перетекают в серьезные беспорядки на улицах.

Сообщается, что полиция уже не в силах сдерживать ярость людей. Они начали поджигать дома и имущество чиновников.

Ранее премьер-министр Шри-Ланки заявил, что страна переживает самый тяжелый экономический кризис более чем за 70 лет. Там сейчас не хватает медикаментов, предметов первой необходимости, а также почти не осталось бензина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

