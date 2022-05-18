В центре Алма-Аты загорелось здание выставочного центра "Атакент"

В центре Алма-Аты загорелся один из павильонов выставочного центра "Атакент". Очевидцы публикуют в соцсетях пламя, которое вырывается из здания, и клубы черного дыма.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности. На месте работает 17 единиц техники и 50 пожарных. Как сообщили в городском департаменте по чрезвычайным ситуациям, угрозы распространения огня нет.

Здание, со слов администрации, реконструировали. По предварительной информации, людей в загоревшемся павильоне не было. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.