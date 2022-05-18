Спрос на бункеры вырос на Западе

Жители Великобритании, Франции, Германии и Швейцарии активно интересуются укрытиями на случай ядерной войны. Об этом сообщает газета The Telegraph.

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