50-летняя Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой

50-летняя Наоми Кэмпбелл стала мамой. Для нее это первый ребенок. Британская супермодель опубликовала в своем аккаунте в Instagram снимок, на котором она держит крохотные ножки младенца.

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