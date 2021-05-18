В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.

В Таиланде могут освободить около 16% заключенных из-за вспышки коронавируса. Досрочно планируют выйти около 50 тысяч человек. Большинство из них осуждены за преступления, связанные с наркотиками, сообщает Минюст королевства.

В Берлине 21 мая открывают музеи, но не для всех. Посетить галереи смогут только обладатели отрицательных ПЦР-тестов на коронавирус. Они должны быть свежими, датированными днем посещения. Бронировать билеты можно будет заранее в интернете. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.