Новости мира: принц Гарри официально сменил основное место жительства на США

Принц Гарри официально сменил основное место жительства на США. Об этом сообщается в документе, опубликованном регистрационной палатой Великобритании. В 2020 году принц Гарри с супругой Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей, отказавшись от выполнения своих обязанностей. Позже пара дала интервью Опре Уинфри, в котором обвинила родственников в безразличии, давлении и расизме.

На затопленных после ливня улицах Дубая заметили рыб. В ОАЭ с 15 апреля установилась непогода, там идут сильные дожди со шквалистым ветром и грозами. В городах парализована работа общественного транспорта, закрыты учебные заведения и госучреждения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.