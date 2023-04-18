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Новости

18 апреля, 19:30

Общество

Число просмотров ролика с поедающим круассаны на фоне беспорядков юноши превысило 5 млн

Число просмотров ролика с поедающим круассаны на фоне беспорядков юноши превысило 5 млн

Число просмотров ролика с поедающим круассаны на фоне беспорядков юноши превысило 5 млн

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В интернете набирает популярность видео, как путешественник дегустирует круассаны в разных булочных Парижа. Все это происходит на фоне уличных протестов, митингов, разбитых витрин и машин.

Но молодой человек как будто не замечает массовые беспорядки. Он продолжает есть круассаны даже в плотной толпе митингующих, когда его пихают со всех сторон. Ролик набрал уже более пяти миллионов просмотров и почти 10 тысяч комментариев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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