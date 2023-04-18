Экоактивисты сорвали матч чемпионата мира по бильярду в Великобритании

В Великобритании экоактивисты сорвали матч чемпионата мира по снукеру – это разновидность бильярда со специальными правилами. В Шеффилде активист залил оранжевой порошковой краской бильярдный стол. Его напарница попыталась сделать тоже самое, но вовремя подоспела охрана.

Известно, что экоактивисты выразили подобным образом требование к правительству запретить разработку новых нефтегазовых месторождений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.