Мобилизационная проверка началась в Польше

В Польше началась мобилизационная проверка. Ожидается, что она охватит 230 тысяч человек. В этот раз проверка коснется молодых людей 2004 года рождения, а также родившихся с 1999 года, которым не была присвоена категория годности к военной службе.

Обязательная военная служба была отменена в Польше в 2009 году, тогда армия полностью перешла на профессиональную основу. Но польские военные время от времени проводят уточнение мобилизационных возможностей.

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