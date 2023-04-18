Новости часа: акции протеста прошли во Франции после телеобращения Макрона

Парижане отреагировали на речь президента Франции Эммануэля Макрона концертом кастрюль и ложек. Французов не удовлетворило его объяснение спешного принятия пенсионной реформы. Сотни человек по призыву левых партий собрались у мэрии в знак протеста. Диалог с президентом больше невозможен, считают собравшиеся. Спонтанные акции протеста прошли в нескольких городах Франции после телеобращения Макрона.

Британский парламент начал расследование против премьер-министра Риши Сунака. Депутатов не удовлетворила его финансовая декларация, а точнее отсутствие данных о подарках и пожертвованиях. Пока власти страны не озвучивают причину и детали разбирательства.

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