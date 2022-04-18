Президент ЮАР объявил в стране режим общенационального бедствия

Президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил о введении в стране режима общенационального бедствия в связи с последствиями наводнения, затронувшего значительные районы республики и в первую очередь провинцию Квазулу-Наталь.

По его словам, в результате наводнения в провинции Квазулу-Наталь погибли 443 человека. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

