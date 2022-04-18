Жители и бизнесмены Филадельфии выступили против закона о ношении масок

В Филадельфии выступают против масок в помещениях. Местные жители и бизнесмены подали иск в суд – требуют отменить закон о ношении средств защиты.

Ранее Филадельфия стала одним из первых городов, где вернули мандат на маски. Решение приняли из-за стремительного роста заболевших коронавирусом. Но истцы с ним не согласны. Утверждают, что правительство вводить подобные законы не имеет права. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.