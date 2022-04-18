В Аргентине испекли самый большой в мире блин. Гиганта представили публике на фестивале в провинциальном городке Мерседес. Диаметр кулинарного изделия составил почти 5 метров. На приготовление повара потратили 1 200 килограммов муки и 1 600 килограммов растопленного жира.

Организаторы фестиваля заявили, что блин может претендовать на рекорд Гиннесса. Но в этот раз представителей знаменитой Книги дожидаться никто не стал, а просто разрезали непризнанного рекордсмена на порции и раздали гостям кулинарного праздника.

В Северной Корее отпраздновали 110 лет со дня рождения революционера Ким Ир Сена. В честь праздника, который еще называют Днем Солнца, на площади в центре Пхеньяна устроили массовый бал и масштабный фейерверк.