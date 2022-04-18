Россияне начали скупать недвижимость в Турции, Грузии и ОАЭ

Турецкий берег пользуется популярностью не только у туристов. Россияне охотно покупают там квартиры, в том числе в курортных городах.

Спрос на недвижимость в Турции, Грузии и Арабских Эмиратах вырос почти на 85%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

