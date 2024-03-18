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18 марта, 17:30

В мире

Новости мира: комендантский час продлили в столице Гаити

Новости мира: комендантский час продлили в столице Гаити

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В столице Гаити продлили комендантский час. Жизнь Порт-о-Пренса была парализована в конце февраля 2024 года, когда премьер-министр уехал в Кению, чтобы договориться о развертывании иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Социально-политический кризис обострился в Гаити после убийства президента Жовенеля Моиза летом 2021 года. Бездействие властей привело к усилению влияния бандитов, которые контролируют целые районы страны.

Китайская компания Ehang, выпускающая технологические платформы для беспилотных летательных аппаратов, начала продавать аэротакси. Его цена на маркетплейсе составила порядка 330 тысяч долларов. Модель с вертикальным взлетом и посадкой вмещает двух пассажиров. Аэротакси разгоняется до 130 километров в час и поднимается на высоту до трех километров, но лететь может не больше 20 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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