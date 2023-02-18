Участок Некрасовской линии закрыли с 17 по 19 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:15

В мире

Новости мира: инцидент с химикатами в Огайо и взрыв на фабрике пиротехники в Словении

Новости мира: инцидент с химикатами в Огайо и взрыв на фабрике пиротехники в Словении

В Турции продолжается поисков-спасательная операция после разрушительного землетрясения

Военнослужащие РФ в Сирии передали медикаменты госпиталям города Алеппо

Новости часа: число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 39 672 человек

Минимум девять человек погибли в Новой Зеландии после тропического циклона

Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 39 672

Доктор физико-математических наук прокомментировал версию о причине землетрясений в Турции

Опубликованы кадры второго землетрясения в Кахраманмараше 6 февраля

Авиакомпания Lufthansa отменила более 1,3 тыс рейсов из-за забастовки

Запуск новой ракеты-носителя H3 завершился неудачей в Японии

Власти США всё же решили помочь Огайо. К месту аварии поезда, перевозившего опасные химикаты направят группу медиков и токсикологов. Они должны провести тесты и оценить состояние здоровья людей.

В Словении выясняют причины взрыва на фабрике пиротехники. Он произошел накануне, известно об одном погибшем. Еще два человека госпитализированы в тяжелом состоянии. После взрыва начался мощный пожар, округу затянуло дымом.

У бывшего президента США Дональда Трампа есть все шансы обойти ныне действующего. Об этом свидетельствует исследование одной из социологических служб. Согласно полученным данным, если бы выборы состоялись прямо сейчас, почти половина избирателей 46% предпочтут Трампа.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика