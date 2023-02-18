Новости мира: инцидент с химикатами в Огайо и взрыв на фабрике пиротехники в Словении

Власти США всё же решили помочь Огайо. К месту аварии поезда, перевозившего опасные химикаты направят группу медиков и токсикологов. Они должны провести тесты и оценить состояние здоровья людей.

В Словении выясняют причины взрыва на фабрике пиротехники. Он произошел накануне, известно об одном погибшем. Еще два человека госпитализированы в тяжелом состоянии. После взрыва начался мощный пожар, округу затянуло дымом.

У бывшего президента США Дональда Трампа есть все шансы обойти ныне действующего. Об этом свидетельствует исследование одной из социологических служб. Согласно полученным данным, если бы выборы состоялись прямо сейчас, почти половина избирателей 46% предпочтут Трампа.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.