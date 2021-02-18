На протестах в Испании задержали около 50 человек

Около 50 человек задержаны в Испании на акциях протеста. Более 60 человек пострадали во время беспорядков. Половина из них полицейские.

Беспорядки устроили фанаты рэпера Пабло Аселя. Они били витрины, поджигали мусорные контейнеры и набрасывались на полицейских. Те отвечали дубинками и резиновыми пулями.

Пабло Аселя приговорили к 9 месяцам тюрьмы за оскорбление монархии, а именно за песню "Смерть бурбонам". В треке он называет королевскую семью "чертовой диктатурой". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.