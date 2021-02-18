В Британии добровольцев будут намеренно заражать коронавирусом

18 февраля, 07:45
Англия станет первой в мире страной, где добровольцев станут намеренно заражать коронавирусом, чтобы лучше понять, как инфекция влияет на организм. Планируется инфицировать 90 здоровых молодых людей.
Тем временем в Европе продолжается массовая вакцинация. Прививки сделали уже 22 миллиона человек, то есть примерно 5% населения ЕС. Надежда возлагается в том числе и на российскую вакцину "Спутник V". Положительное заключение о препарате недавно сделали итальянские специалисты. Правда, есть сомнения, сработают ли прививки против новых штаммов вируса.
Очередного мутанта обнаружили в Финляндии. Медики говорят, что этот вариант COVID-19 может остаться незамеченным для ПЦР-теста. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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