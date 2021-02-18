Новости мира: в Испании полиция разогнала демонстрантов дубинками и резиновыми пулями

В испанских городах кипят уличные бои. Участники протестных демонстраций бьют витрины, поджигают мусорные контейнеры и набрасываются на полицейских, те отвечают дубинками и резиновыми пулями. Травмы получили уже пять стражей порядка и десятки митингующих. Все случилось из-за рэпера. 32-летний музыкант Пабло Асель был приговорен к 9 месяцам тюрьмы за оскорбление монархии, а именно за песню "Смерть бурбонам", в которой он называет королевскую семью "чертовой диктатурой".

В Мьянме люди, недовольные произошедшим в стране военным переворотом, изобрели новую форму протеста. Они перекрывают магистрали собственными автомобилями. Водители останавливают машины поперек движения и поднимают капоты, делая вид, что автомобиль сломался. Затем люди собираются в группы и встают на колени, чтобы осложнить работу полиции. Координируется весь процесс через соцсети.

В Турции с начала марта планируют смягчить антиковидные ограничения. Сейчас там действует комендантский час и обязательный масочный режим, а заведениям общепита разрешается работать только на вынос. Теперь, когда в стране началась массовая вакцинация, президент Эрдоган объявил о начале постепенного возврата к привычной жизни. Регионы страны разделят на четыре категории, в зависимости от эпидемиологической ситуации. По каждой провинции будут приниматься отдельные решения. Для начала планируется отменить комендантский час в выходные дни.

На Кипре требования к туристам будут меняться каждую неделю. Местные власти пообещали раз в 7 дней оценивать эпидемиологическую ситуацию в разных странах и в зависимости от этого менять правила въезда в страну. Кипрское министерство здравоохранения поделит все государства на четыре зоны – зеленую, оранжевую, красную и серую. Если страна попадает в серую зону, то ее граждане после пересечения границы будут обязаны пройти двухнедельный карантин. Россиянам въезд на Кипр будет разрешен с 1 марта.

Весь Ливан остался без электричества. Причиной стали сильные снегопады. Буря вызвала перегруз линий электропередачи. Сейчас электрики пытаются решить проблему, но их работу осложняют пришедшие на смену снегу сильные ливни с градом и ветер, дующий со скоростью до 100 километров в час. Несколько лагерей сирийских беженцев уже затопило, рыболовецкие порты пришлось закрыть.

Проблемы с электричеством остаются и в США из-за снежной бури. Электросети в штатах Техас, Арканзас, Миссисипи и Луизиана оказались неподготовленны к снегу и морозам, которых в этих регионах обычно не бывает. Чтобы избежать масштабной аварии, власти просто отключили энергию и призвали людей запастись терпением. К тому же в Штаты пришли холода. От морозов лопаются водопроводные трубы, а в домах аквариумы с рыбками превращаются в куски льда.