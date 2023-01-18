Купание в проруби на Крещение и освобождение города Соль в ДНР

Православные встречают один из главных христианских праздников – Крещение Господне. По традиции все желающие смогут окунуться в прорубь. В Москве организовали 46 мест, где это можно сделать безопасно.

Крещенские купания происходят даже в Якутске, хотя там сейчас лютые морозы – минус 53 градуса по Цельсию. Насколько это холодно, ощутил на себе глава Якутии. Айсен Николаев окунулся в крещенскую купель на реке Лене.

Населенный пункт Соль в Донецкой Народной взяли под контроль российские войска. Его освободили добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации, артиллерии и ракетчиков. А в районе Краматорска российские войска ликвидировали склад боеприпасов ВСУ к "Хаймарсам" и "Градам".

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