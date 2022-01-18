Новости мира: в Британии карантин для больных коронавирусом сократили до 5 дней

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В Великобритании больные коронавирусом будут проводить на карантине 5 дней. Власти решили сократить срок изоляции из-за нехватки рабочих. За последние полтора месяца там заразились почти 12% трудоспособного населения. Для экономики это оказалось серьезным ударом, правительству пришлось срочно принимать меры. Аналогичные правила действуют и в США, там больных тоже отправляют на пятидневный карантин. В России этот срок втрое дольше.
В Швеции обнаружили новую мутацию коронавируса. Пока о ней известно немного. Медики не могут с уверенностью сказать, насколько этот штамм устойчив и может ли он распространиться по стране и за ее пределы. Ученые продолжают исследовать новинку.
Немецких полицейских вооружили полутораметровыми палками. Во Франкфурте стражи порядка патрулируют улицы и измеряют расстояние между людьми. Если те стоят слишком близко друг к другу, полицейские напоминают им о необходимости соблюдать социальную дистанцию и просят отойти подальше друг от друга.
Петр Порошенко спел в зале суда. Бывший президент Украины веселил собравшихся колядками в ожидании процесса по избранию меры пресечения. В какой-то момент он заснул. Экс-президента обвиняют в госизмене. Прокуратура требовала взять его под стражу или назначить залог в один миллиард гривен, это примерно 2,7 миллиарда рублей. Однако решение накануне не было принято, заседание перенесли на 19 января.
Роберт Левандовский стал лучшим футболистом 2021 года по версии FIFA. Нападающий мюнхенской "Баварии" получает эту награду второй год подряд. 33-летний поляк провел прошлый сезон на высоком уровне и оказался для своего клуба полезнее, чем Роналду и Месси для своих команд. За 59 матчей, проведенных в прошлом году за "Баварию" и за сборную Польши, Левандовский забил 69 голов.
Около 7 тысяч человек остались без электричества из-за мощных торнадо во Флориде. Их по Штату прокатилось четыре. Скорость ветра достигала 200 километров в час. Он срывал крыши со зданий и переворачивал дома на колесах. Несколько человек получили серьезные травмы. Власти ищут места для размещения людей, которые остались без крыши над головой.
В Финляндии образовалось северное сияние. Оно продержалось всю ночь.
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