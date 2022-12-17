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17 декабря, 23:15

В мире

Жители крупных городов Хорватии вышли на улицы в честь победы сборной

Жители крупных городов Хорватии вышли на улицы в честь победы сборной

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В Хорватии сегодня почти национальный праздник. Во всех крупных городах сотни фанатов вышли на улицу, чтобы вместе отметить победу над командой Марокко и третье место на чемпионате мира по футболу.

Люди размахивают национальными флагами, жгут фаеры, пускают салюты, поют песни и поздравляют друг друга. Хорватия обыграла сборную Марокко со счетом 2:1 и завоевала бронзу. Капитана сборной Луку Модрича признали лучшим футболистом матча.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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