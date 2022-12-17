Жители крупных городов Хорватии вышли на улицы в честь победы сборной

В Хорватии сегодня почти национальный праздник. Во всех крупных городах сотни фанатов вышли на улицу, чтобы вместе отметить победу над командой Марокко и третье место на чемпионате мира по футболу.

Люди размахивают национальными флагами, жгут фаеры, пускают салюты, поют песни и поздравляют друг друга. Хорватия обыграла сборную Марокко со счетом 2:1 и завоевала бронзу. Капитана сборной Луку Модрича признали лучшим футболистом матча.

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