День рождения принцессы Нидерландов прошел с нарушением антиковидных норм

Праздник 18-летней принцессы Нидерландов привел к громкому международному скандалу. Амалия отпраздновала день рождения с нарушением антиковидных норм. Их только недавно ужесточили в стране.

Принцесса пригласила на свою вечеринку более 20 человек. Согласно правилам, в гости можно звать максимум 4.

Королевская семья принесла народу извинения. Но подчеркнула, что большая часть вечеринки проходила на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции. А все гости были привиты и сдали ПЦР-тесты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.