В японской Осаке произошел крупный пожар

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Крупный пожар произошел в японской Осаке. Там по меньшей мере пострадали 27 человек, сообщают местные СМИ. Известно, что пожар возник на четвертом этаже здания в торговом квартале города недалеко от вокзала.
В Эквадоре из-за огромного провала земли обрушились два многоэтажных здания, которые относятся к объектам культурного наследия. В них никто не жил, поэтому обошлось без жертв. Но спасатели все равно эвакуировали примерно 300 местных жителей из соседних домов.
На Филиппины обрушился супертайфун "Раи". Особенно досталось юго-восточному побережью. Ветер срывает с домов крыши и вырывает деревья с корнем. Его скорость доходит до 75 метров в секунду. Вместе с ветром в регион пришли сильные тропические ливни. Реки переполнились и затопили города.
В Новом Орлеане прямо на дорогу рухнул вертолет. Он только чудом не задел машины, которые там проезжали. Судя по всему, пилот не заметил линии электропередачи и врезался в них.
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