Москвичам показали снеговика в Мичигане. Там он одет в наряд на Хэллоуин, а рядом с ним скачут белки.

Судя по просмотрам с онлайн-камеры, за снеговиком наблюдают тысячи человек по всему миру. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.