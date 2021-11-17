Новости мира: в Белоруссии предложили мигрантам переночевать в логистическом центре

Власти Белоруссии предложили мигрантам с Ближнего Востока перебраться на ночь в помещение логистического центра, чтобы не мерзнуть на улице. На это согласились 850 человек. Многие из них признались, что благодарны белорусской стороне за это решение, местный климат для них слишком суров. Однако более тысячи нелегалов предпочли остаться на ночь в лесу у стен пограничного пропускного пункта. Накануне днем они предприняли новый штурм. В пограничников и полицейских летели камни, пострадали 7 стражей порядка. В ответ против мигрантов были применены водометы.



На границе Армении и Азербайджана ситуация стабилизируется. Там после переговоров министров обороны двух стран с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу прекращены бои. Накануне Баку и Ереван обвинили друг друга в нападении на свои пограничные посты. Российская военная база в Гюмри была приведена в боевую готовность. Сейчас, по словам наблюдателей, стрельбы в районе границы не слышно.

Полиция Италии провела обыски у 17 экстремистов, которые готовили акции против вакцинации от коронавируса. По данным следствия, они использовали для этого закрытый телеграм-чат. В нем они призывали своих сторонников совершать вооруженные покушения на на общественных деятелей и политиков, которые призывают делать прививки. В списке потенциальных жертв был премьер-министр Марио Драги.

Илон Маск пообещал выделить ООН шесть миллиардов долларов на борьбу с голодом. Для этого организация должна была представить план этой самой борьбы. В ООН такой документ написали. Теперь Маску и другим сверхбогатым людям по всему миру предстоит его изучить и решить, стоит ли участвовать в финансировании продовольственной программы. Ранее владелец Tesla обращал внимание на то, что в прошлом году на эти цели потратили почти 8,5 миллиарда долларов, но проблему это не решило. По данным ООН, сейчас голодная смерть грозит 42 миллионам человек в 43 странах.

Испанские дальнобойщики грозятся "остановить" Рождество. Они планируют провести трехдневную забастовку с 20 по 22 декабря. Причина – подорожание дизельного топлива, на которое приходится около трети расходов транспортных компаний. Водители говорят, что переговоры с властями ни к чему не привели. Если под конец декабря грузовое движение в Испании действительно остановится, полки супермаркетов перед самыми праздниками могут опустеть.

Проблемы с Рождеством фиксируются и в Германии. В Мюнхене из-за быстрого роста заболеваемости коронавирусом отменили рождественскую ярмарку. Власти Баварии посчитали, что на рыночной площади невозможно ограничить количество гостей и проверить у всех паспорта здоровья. Эти документы в Германии получают привитые и переболевшие. При этом в Баварии один из самых высоких уровней заболеваемости во всей Германии.

В Лондоне на 20 центральных улицах одновременно зажглись рождественские огни. На Оксфорд-стрит тротуары освещают падающие звезды. На рынке в Ковент-Гардене посетителей встречает рождественская елка высотой 17 метров. А на Карнаби-стрит в воздухе висят более 600 сверкающих трехмерных и двухмерных бабочек. Владельцы магазинов надеются таким образом привлечь больше покупателей.