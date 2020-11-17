Число случаев заражения COVID-19 на планете превысило 55 миллионов

Число случаев коронавируса на планете превысило 55 миллионов. ВОЗ обеспокоена ситуацией в Европе и Америке. Системы здравоохранения там истощены, страны приблизились к точке коллапса, о чем заявил глава организации. В Штатах уже более 11 миллионов заболевших. Более 150 тысяч выявлено за сутки. В Филадельфии с пятницы запретят ходить в гости и устраивать домашние вечеринки.

В Австрии с сегодняшнего дня начинают действовать предельно жесткие ограничительные меры. Фактически страна будет жить по тем же правилам, которые действовали во время первого пика пандемии весной: закрыто большинство магазинов, действует пропускной режим. Также в Австрийских Альпах, не успев начаться, уже закончился горнолыжный сезон, который стал самым коротким в истории.

На острове Сицилия проснулся вулкан Стромболи. Жители близлежащих деревень были напуганы громкими взрывами, которые раздались со стороны горы. Вслед за звуками до поселений докатилась ударная волна, дома буквально засыпало пеплом, а по склонам вулкана начала стекать лава. Извержение длилось около 4 минут. К счастью, пострадавших нет.

Эфиопские авиалинии возобновляют рейсы в Москву из Аддис-Абебы. Пока планируется выполнять один рейс в неделю, но в декабре из Москвы в Эфиопию будут вылетать уже два самолета. Перед посадкой все пассажиры должны будут предъявить сотрудникам авиакомпании справку об отрицательном тесте на коронавирус. Но правда, прежде чем брать билет до Эфиопии, стоит хорошо подумать. Там обострился конфликт между правительством и "Народным фронтом освобождения". Боевики, контролирующие провинцию Тыграй, обстреляли ракетами два аэропорта. В боях погибли уже несколько сотен человек.

В Техасе начали бесплатно раздавать продукты. В этом штате очень тяжелая ситуация с коронавирусом – заболевших уже более миллиона. Чтобы помочь нуждающимся, один из банков устроил благотворительную акцию. Раздали более 270 тонн еды, в том числе 7280 огромных индеек. Акция привела к затруднениям на дорогах, там образовались самые настоящие очереди к пунктам раздачи продуктов.

Во Франции администрация одной из школ обратилась к родителям учеников с просьбой не перекидывать через ворота опоздавших на занятия детей. По словам директора учебного заведения, такие случаи бывали и не раз. После звонка на урок школьные ворота закрывают в целях безопасности и родители, которые не успели привести детей вовремя, просто забрасывали их на территорию.

В Киеве прошел необычный забег. Несколько десятков мужчин посоревновались в скорости в подземном переходе. Событие можно было бы назвать заурядным, если бы не одна пикантная деталь – из одежды на бегунах были только стринги. Такой забег в украинской столице прошел уже не в первый раз, и организаторы планируют, что необычные соревнования станут традиционными.

Президентом Молдавии впервые стала женщина. Это Майя Санду, выпускница Гарварда и бывший премьер-министр страны. Она одержала победу во втором туре президентских выборах, набрав 57,7% голосов, а действующий президент Игорь Додон – всего 42,2%. Его мандат истекает 23 декабря. Инаугурация Санду состоится сразу после этой даты.