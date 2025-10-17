Форма поиска по сайту

17 октября, 07:30

В мире

Новости мира: россияне заразились лихорадкой чикунгунья на Сейшельских островах

Гид рассказала об остановке в Шарм-эш-Шейхе при ограничениях из-за "саммита мира"

На Сейшельских островах появились первые случаи заражения россиян лихорадкой чикунгунья. По словам туристов, их покусали комары, но они не придали этому особого значения. Уже скоро у них поднялась температура под 40 градусов, появилась сильная головная боль и ломота в теле. Симптомы проявились уже после того, как россияне вернулись домой. На Сейшелах официально еще не регистрировали ни одного случая заражения лихорадкой.

Умер гитарист и сооснователь группы Kiss Пол Фрейли. Ему было 74 года. Причиной смерти музыканта стали травмы, полученные при падении в прошлом месяце. Фрейли играл в коллективе с момента его образования в 1972 году до ухода в 1982. После ухода из группы, он продолжал успешную сольную карьеру.

Сказочный русский городок построили в Маньчжурии в Китае. Там расположили более 200 гигантских матрешек, из которых самая большая – это отель на 1 тысячу номеров. Здание представляет собой многоэтажную версию традиционной русской игрушки, которая дополнена росписью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Егор Бедуля

