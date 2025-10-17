17 октября, 07:30В мире
Новости мира: россияне заразились лихорадкой чикунгунья на Сейшельских островах
На Сейшельских островах появились первые случаи заражения россиян лихорадкой чикунгунья. По словам туристов, их покусали комары, но они не придали этому особого значения. Уже скоро у них поднялась температура под 40 градусов, появилась сильная головная боль и ломота в теле. Симптомы проявились уже после того, как россияне вернулись домой. На Сейшелах официально еще не регистрировали ни одного случая заражения лихорадкой.
Умер гитарист и сооснователь группы Kiss Пол Фрейли. Ему было 74 года. Причиной смерти музыканта стали травмы, полученные при падении в прошлом месяце. Фрейли играл в коллективе с момента его образования в 1972 году до ухода в 1982. После ухода из группы, он продолжал успешную сольную карьеру.
Сказочный русский городок построили в Маньчжурии в Китае. Там расположили более 200 гигантских матрешек, из которых самая большая – это отель на 1 тысячу номеров. Здание представляет собой многоэтажную версию традиционной русской игрушки, которая дополнена росписью.
