Желающие проститься с Елизаветой II пожаловались на ужасную организацию церемонии.

Британцы, чтобы увидеть королеву, стоят около суток в очереди. Многие падают в обмороки от усталости. Скорую вызывали больше 700 раз. При этом 80 человек госпитализировали.

Часами приходится ждать не только обычным жителям, но и звездам. Так, футболист Дэвид Бекхэм провел в очереди около 13 часов. Он общался с окружающими и делился перекусами.

Церемония прощания с Елизаветой II продлится до понедельника, 19 сентября. В этот же день пройдут похороны.