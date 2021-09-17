В Дании преступникам запретили заводить новые знакомства

В Дании преступникам, получившим пожизненный срок, запретили заводить новые знакомства. Они не могут переписываться с людьми, с которыми не были знакомы до суда. Также запрещены телефонные звонки.

Решение приняли после истории любви 17-летней девушки и 49-летнего убийцы. В датском правительстве решили, что подобные истории романтизируют преступный мир и в результате у убийц и насильников появляются фанаты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.