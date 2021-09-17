В Париже закончили драпировать Триумфальную арку. Ее обернули тканью, потратив на это 14 миллионов евро. Инсталляцию создали по проекту американо-болгарского художника Христо Явашего, который скончался год назад.

На церемонии открытия присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон с супругой. Полицейские оцепили район вокруг арки, вызвав серьезные заторы. Для широкой публики монумент откроют только 18 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.