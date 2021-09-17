На Кубе начали массово прививать от коронавируса детей

На Кубе стартовала массовая вакцинация детей. От коронавируса прививают школьников начальных классов и детей дошкольного возраста. Для этого используется вакцина местного производства, которая получила название "Соберана-02".

По планам получить препарат должны более миллиона детей от 2 до 11 лет и почти 900 тысяч подростков до 18 лет. Пока же кубинские школьники переведены на дистанционку и государственное телевидение транслирует для них специальные обучающие программы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.