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В Сети прокомментировали образ Брэдли Купера для фильма о композиторе Леонарде Бернстайне

В Сети прокомментировали образ Брэдли Купера для фильма о композиторе Леонарде Бернстайне

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В Сети прокомментировали образ актера Брэдли Купера для фильма о композиторе Леонарде Бернстайне. Актеру сделали накладной нос, чтобы образ был более убедительный.

Актеры еврейского происхождения заявили, что другие исполнители справлялись с подобными ролями без такого преувеличения на лице. Однако дети композитора поддержали Брэдли Купера, сказав, что с накладным носом он действительно похож на их отца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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