Мужчина, живущий в горах Сербии, сделал прививку от COVID-19

Отшельник сделал прививку от коронавируса. 70-летний Панта Петрович, живущий в горах Сербии, получил вакцину.

Он заявил, что в ином случае вирус доберется даже до его пещеры, и очень удивился тому, что кто-то сознательно отказывается прививаться.

Петрович около 15 лет живет один вдали от людей. А потому о пандемии коронавируса узнал не сразу – только когда спустился в ближайший городок в поисках еды.

Такие вылазки отшельник делает не часто. В основном питается грибами из леса и рыбой из ручья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.