В Токио начала работу паралимпийская деревня

Паралимпийская деревня начала работу в Токио. Открытие прошло без торжественных мероприятий из-за действующих ковид-ограничений. В деревне оборудовано порядка 8 тысяч спальных мест, развернут специальный центр по ремонту снаряжения, протезов и инвалидных кресел.

Спортсмены будут заселяться туда за 5 дней до начала соревнований, в которых участвуют. А по завершении должны будут покинуть территорию в течение двух суток. Атлеты ежедневно будут сдавать тесты на коронавирус. Игры начнутся уже через неделю и продлятся до 5 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.