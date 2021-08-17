Из Афганистана бегут гражданские и военные

Афганистан охвачен паникой. Боевики запрещенной в России террористической организации "Талибан" наводят свои порядки. Из страны бегут и гражданские, и военные.

Бывшие советские республики укрепляют границы с Афганистаном и проводят учения на случай, если талибы попытаются прорваться на их территорию.

Накануне представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле.

После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.