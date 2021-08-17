Десятки самолетов и вертолетов ВВС Афганистана улетели в Узбекистан

Узбекистан не может сдержать бегство афганских военных через свою границу и это уже привело к нескольким инцидентам.

В Шерабадском районе узбекские войска ПВО сбили военный самолет с опознавательными знаками афганских ВВС, когда он пытался пересечь границу. Там же другой самолет ВВС Афганистана Embraer 314 столкнулся с узбекским МиГ-29. Летчики успели катапультироваться.

Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что за два дня незаконно пересекли границу 22 афганских самолета и 24 вертолета. На их борту находились 585 военных. Кроме того, границу через реку в Термезском районе нелегально перешли почти 160 военнослужащих и мирных жителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.