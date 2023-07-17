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В центре Киева показали клип внучки секретаря СНБО Данилова

В центре Киева показали клип внучки секретаря СНБО Данилова

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В Киеве разгорелся скандал вокруг секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. На медиафасаде одного из деловых центров украинской столицы появился клип внучки чиновника Маши.

Девушка рассказала об этом в соцсетях. Но комментарии под видео оказались, в основном, негативными. Пользователи заметили, что размещение видео на стене здания стоит не менее одного миллиона гривен и таким деньгам можно было бы найти лучшее применение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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