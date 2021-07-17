В Исландии вакцинировались 68,3% населения

В Исландии вакцинировались от коронавируса 68,3% населения. Там в конце июня сняли все ограничения после вакцинации 60% населения.

Жителям необязательно носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.