Бахрейн планирует внедрить платежную систему "Мир" – посол страны

Бахрейн планирует внедрить российскую платежную систему "Мир", сообщил посол страны в РФ.

В России могут возродить бренды "Волга" и "Победа", заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Долг перед туристами сокращен почти в два раза, сообщили в Ростуризме.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

