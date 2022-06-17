В Италии растет число случаев оспы обезьян

Отдых в Италии оказался под вопросом. В стране растет число заболевших оспой обезьян. Число выявленных случаев там уже превышает 70. Власти намерены внимательно следить за ситуацией.

Симптомы заболевания проявляются в течение 2–3 недель. Появляется сыпь на руках и лице, возникает повышенная утомляемость, боль в мышцах, иногда повышается температура.

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