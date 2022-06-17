В Аризоне загорелась территория, покрытая сухой травой

В Аризоне загорелась большая территория, покрытая сухой травой. К огню добавился еще и огромный вихрь из пыли и дыма.

В тушении участвовал самолет пожарной авиации. На фоне такого необычного зрелища он скидывал на пламя специальное вещество ярко красного цвета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.