Шельфовые облака обнаружили в штате Огайо

Редкое природное явление могли наблюдать жители в американском штата Огайо. На кадрах видно, что это шельфовые облака.

С земли они кажутся низкими и клинообразными. Эти облака появляются при сильных грозах и штормах. Обычно они прикреплены к родительскому облаку, которое расположено прямо над ними.

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