Проливные дожди привели к наводнению в Харбине

В Харбине по дорогам потекли в реки. После продолжительных дождей там настоящее наводнение. Машины утопают по самый капот. Они двигаются медленно. Из-за этого в городе образовываются заторы.

Пешеходов на улицах практически нет. А те, кто все-таки вышел, переправляются по воде на всем, что не тонет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.