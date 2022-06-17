Радужные игрушки изъяли из магазинов в Саудовской Аравии

Власти Саудовской Аравии конфисковали игрушки с радужной расцветкой в рамках борьбы с гомосексуализмом. Рейды провели в магазинах и на рынках. В Министерстве торговли заявили, что предметы противоречили исламской вере и общественной морали.

Тем временем в Египте сняли все связанные с коронавирусом ограничения, которые касались въезда в страну. Согласно правилам, которые действовали с начала 2022 года, иностранным туристам после прилета необходимо было предъявлять сертификаты о вакцинации или отрицательный результат теста. Непривитые россияне не будут дополнительно оплачивать тест на COVID-19 для отдыха на египетских курортах.

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