Во Франции отменили обязательное ношение масок на улице. Об этом объявил премьер-министр страны. При этом в очередях, на рынках и в других многолюдных местах средства защиты пока остаются обязательными.

В настоящее время во Франции привились чуть менее половины жителей, но скоро, по словам экспертов, в стране будет достигнут порог в 60%. После этого антиковидные меры могут быть отменены, как это уже сделано в Израиле и некоторых американских штатах.

Подробнее о том, как обстоят дела с вакцинацией в мире, – в сюжете телеканала Москва 24.