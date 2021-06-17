В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.

Власти Гонконга включили "Спутник V" в список признаваемых вакцин. Об этом сообщает российское консульство. При этом пока в город могут приехать только его резиденты. Для привитых есть карантин, но не 21, а 14 дней и 7 дней самонаблюдения. Провести это время требуют в специальных гостиницах. Тесты пока не отменили, все еще нужно сдавать их за 72 часа.

Эстония закупила больше препаратов, чем физически может пригодиться жителям. Еще в прошлом месяце в Таллине отметили, что могут пожертвовать 400 тысяч доз, а потом и 800 тысяч. Пристроить вакцины хотят с помощью всемирной инициативы COVAX или путем прямой передачи странам Восточного партнерства.

В Китае в ответ на многочисленные обвинения США в создании коронавируса предложили искать его источник в самих штатах. Об этом заявил местный эксперт-эпидемиолог. Ранее появилась информация, что COVID-19 в США обнаружили еще в декабре 2019 года, за месяц до официального подтверждения. Поэтому китайские специалисты предлагают провести расследования в местах разработки биологического оружия. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.