Новости мира: Китай запустил первый экипаж к своей новой орбитальной станции

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Китай запустил корабль с космонавтами к своей новой орбитальной станции. Ракета-носитель стартовала рано утром, с космодрома Цзюцюань, который расположен в пустыне Гоби. Экипаж уже достиг заданной орбиты, миссия официально признана успешной. Нынешний старт – первый пилотируемый запуск Китая с октября 2016 года. Космонавты или тайконавты, как их называют на Родине, проведут на станции три месяца. Это станет рекордно длительной экспедицией для КНР.
Пока Россия борется с "индийским" штаммом, в бразильском штате Сан-Паулу, как выяснилось, циркулируют аж 19 мутаций ковида. И в 90% случаев люди заражаются так называемым "амазонским" штаммом. Страна занимает третье место после США и Индии по числу инфицированных.
Всего в мире заразились коронавирусом с начала пандемии почти 180 миллионов человек. За сутки добавилось около 390 тысяч новых случаев. За весь ковидный период выздоровели свыше 160 миллионов, за минувшие сутки выписали более 450 тысяч человек. Жертвами вируса с начала пандемии стали почти четыре миллиона. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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